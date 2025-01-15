Eskişehir’de duyarsız sürücülerin park alanına çevirdiği trafiğe kapalı sokakta esnaflık yapan vatandaşlar, konuyla ilgili çözüm üretilmemesine tepki gösterdi.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak, trafiğe kapalı olmasına rağmen otopark gibi kullanılıyor. Bölgedeki kuralsız parklar sebebi ile birçok defa şikayetlerini dile getiren esnafın konuyla ilgili çözüm üretilmemesi nedeniyle tepkisi sürüyor. Yaşanan durumun kendilerine mağduriyet oluşturduğunu belirten işletme sahipleri, hem yetkililerin hem de sürücülerden daha duyarlı davranmasını bekliyor.