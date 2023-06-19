Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde trafiğe kapalı caddede çift taraflı trafik kazası yaşandı. Faciadan dönülürken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Talihsiz kaza, saat 13.10 sıralarında Muratlı ilçesinde trafiğe kapalı Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlardan ötürü zemini kayganlaşan cadde üzerinde ilerleyen motosikletli sürücü, yan yoldan önüne çıkmak isteyen aracı görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen sürücü şans eseri yara almazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cadde esnafı, caddenin zorunlu haller dışında araç trafiğine kapalı olacağını hatırlatarak, yetkililerin duruma el koymasını istedi.