Eskişehir’de araç trafiğine kapalı olan caddede seyreden veya otopark gibi kullanan duyarsız sürücülerin önüne bir türlü geçilemiyor.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan ve tam ortasından iki hatlı tramvay yolu geçen İki Eylül Caddesi’nin araç trafiğine kapalı olduğu biliniyor. Yayaların yoğunlukta olduğu bölgede bahsi geçen kuralın sıkça ihlal ettiği görülürken, duyarsız sürücüler caddede hem seyrediyor, hem de boş yerleri otopark gibi kullanıyor. Zaman zaman trafik ekiplerinin denetim yapmasına ve başta motosikletler olmak üzere diğer araçlara ceza uygulanmasına rağmen tramvay ve yaya güvenliği tehlikeye sokan durum devam ediyor. Sürücülerin ceza yeme riskini göze alarak yasaklı yolu sıkça kullanmasına ve araçlarını park etmesine tepkili olan vatandaşlar, yetkili kurumlar tarafından konuyla ilgili daha sık denetim çalışması yapılmasını bekliyor.