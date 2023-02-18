Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi ekipleri Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye giderek haberleşmede aktif rol oynarken, hem de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi ekipleri Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye giderek haberleşmede aktif rol oynarken, hem de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından TRAC Aydın Şubesi ekipleri de bölgeye intikal ederek yürütülen çalışmalara destek verdi.

TRAC Aydın Şubesi Başkanı Semih Demirel yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Depremi takip eden gün ivedilikle yola koyularak kriz merkezine intikal ettik. Bölgede, GSM operatörlerinin baz istasyonları büyük oranda depremde yıkılan binaların üzerinde konumlandığı için, haberleşme konusunda alternatif üretebilen ve uzman olan ekibimiz, haberleşmede yaşanan krizi ve takip eden günlerde yaşanabilecek aksaklıkları gidermek üzere bölgeye ulaştık. Kriz merkezi tarafından Malatya ilimizde görevlendirilen ekibimiz, afet ve acil durumlarda sahaya kurulabilen mobil rölemiz ile kriz yönetimine dahil olmuştur. Haberleşmede uzmanlaşmış ekibimiz, AFAD ekiplerine koordineli olarak arama-kurtarma çalışmalarına da dahil olmuştur. Birçok vatandaşımızı bölgeden tahliye etmiştir” açıklamasında bulundu.