Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önem verdiği projeler arasında bulunan yeni otogar ile Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu iki projenin de mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapım çalışmalarında son düzlüğe girilen yeni otogar ile Bilim Merkezi ve Planetaryum projesini yerinde inceledi. Yapımı devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Ay sonu itibarıyla yeni otogarın inşaat çalışmaları tamamlanmış olacak. İnşallah mayıs ayı içerisinde taşınma işlemleri başlayacak. İki ay süren yerleşme aşamasının ardından hizmet vermeye başlayacağız. Trabzon’a artık yakışmayan, 1980’li yıllarda yapılmış ve çok eskimiş, tamirat tadilatla da artık bir noktaya gelemeyeceğimiz için o eski terminalin yerine yapısal anlamda çok daha estetik, şehrimize yakışan güzel bir terminali tamamlamış oluyoruz. Bu aynı zamanda şehre gelen insanların da dikkatini çekecek simge bir yapı olarak faaliyete geçecek. Işıklandırması tamamlandığında, açılışını gerçekleştirdiğimizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Bence Trabzon’a çok yakıştı. Burası sadece otogar olmayacak, en üst katı Büyükşehir Belediyemizin şirketleri için ayırdık. Onlar da mayıs ayı içerisinde buraya taşınacaklar. Allah hayırlı eylesin” dedi.

"Küçük sanayi sitelerini taşıyacağız"

Yeni otogar alanına kentsel dönüşüm anlamında da çok özel önem verdiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “TOKİ ile beraber yürüttüğümüz bir proje olarak küçük sanayi sitelerinin taşınması meselesi var. Hedefimiz içerisinde 1700 dükkân olan küçük sanayi sitelerinin tamamını belirlediğimiz yine uygun bir yere taşıyıp, buraları kentin sosyal ve ticari hayatına daha fazla katkı yapacak şekilde dönüştürmek. Bunda da önemli adımlar attık. İnşallah yakın zamanda başlıyoruz. Esasıyla otogar projesiyle buradaki dönüşümün de startını vermiş olduk. Bu kadar güzel bir yapının olduğu bir alanın etrafının da buna benzer şekilde düzenleneceğini biliyoruz ve adımlarımızı da o yönde atıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

“Otogar mevcut yerinde yıkılıp yeniden yapılabilirdi” eleştirilerine de cevap veren Başkan Zorluoğlu, “Mevcut otogarın artık çok eskimiş olması nedeniyle tamir bakımla da olsa artık hizmet veremeyeceğini gördük. Bunu insanlar da görüyor. Orada yıkılıp orada da yapılabilirdi ama bu durum Trabzon’un 2-3 sene otogarı olmayacağı anlamına geliyordu. Bu daha zordu. Orası küçük bir yerdi, şehrin merkezinde kalmıştı. Burası daha ferah yer, daha büyük bir alan. Orası 17-18 dönüm, burası 28 dönümlük bir alan. Yolla ilgili olarak, Gümüşhane ve Maçka’dan gelen yol, tünelle Hayali Garajının olduğu bölgeye aktarılıyor. Orada 2 tünel bitmek üzere. Çalışma tamamlandığında, şehirlerarası trafik oradan geçecek. Burası daha çok bir iç yol gibi olacak. O manada çok daha rahat bir ulaşım imkânı olacak. Şehirlerarası otogarlar, zaten şehir içinde değil, daha çok şehrin kenarında, biraz uzağında olur ki otobüsler için daha rahat hareket edilsin. Burayı o manada doğru bir yer olarak değerlendiriyoruz. Alan da müsaitti, bizim kendi alanımızdı, dolayasıyla maliyetler anlamında bize böyle bir rahatlık sağladı” dedi.

Protokol imzalanacak

Mevcut otogar alanının kıymetli bir yer olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Emlak Konut şirketiyle irtibat halindeyiz. Orayla ilgili bir hasılat paylaşımı için önümüzdeki günlerde bir protokol imzalayacağız. Deprem olmasaydı şu ana kadar imzalanmış olacaktı. Deprem nedeniyle bölgede Emlak Konut’un da bizim de çok yoğun faaliyetlerimiz olduğu için şu an erteledik. Orası turizm, ticaret ve konut bölgesi. Oranın imar durumu belli zaten. O çerçevede bir proje yapılacak. O proje zerinden yapanla mülk sahibi olarak hasılatını paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Ganita’nın ay sonu itibarıyla tamamlanacağını belirten Başkan Zorluoğlu, diğer projelerle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Pazarkapı projesinin olduğu alan çok uzun yıllar çöp alanı olarak kullanıldı. Şimdi biz orayı artık o görüntüden alıp, bambaşka noktaya taşıyoruz. Yeni bir yaşam alanı, yeni bir rekreasyon alanı, Trabzon’un yukarısına çıktığınızda her yerden görünen bir alan. Burayı artık halkın istifadesine sunma zamanı gelmişti. O çerçevede orada güzel bir proje hazırladık. Birçok bileşeni olan bir proje. Avrasya Pazarı da orada, Bilim Merkezi ve Planetaryum ki bölgede tek olma özelliği taşıyor. O da orada tamamlanmak üzere. Batıdan ve doğudan gelen ilçe dolmuşları da orada. Merkez dolmuşlara da bir yer yapıyoruz. Orada yine birçok büfe, küçük kafeterya, çocuk oyun alanları, büyük bir meydan, miting alanı gibi yeşil alanlar ki gerçekten orada insanların geldiklerinde güzel vakit geçirip, alışveriş yapabilecekleri bir yer hazırlıyoruz. Ama isterlerse, insanları köprüden karşıya geçip Ganita’ya ulaşıp, denizin imkanlarından faydalanacakları destinasyon hazırlıyoruz. İnşallah orayı da hedefimiz 2024 yılı seçimlerinden önce tamamlamak. Bilim Merkezi ile birlikte eğer yetiştirebilirsek Avrasya Pazarını da Mayısın ilk haftası açmayı planlıyoruz. İskenderpaşa Otoparkı da tamamlanıyor. Orası seçime yetişmeyebilir gibi görünüyor. Birkaç ay daha alır. Tünel biraz işi uzattı. O da tahmin ediyorum, 3 ay gibi süre içinde büyük oranda hizmete girer. Kadınlar Hali bir taraftan tamamlanıyor. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezini de bayramdan sonra hizmete açabilecek duruma geliyoruz. Bu şekilde birçok yatırımımız, inşallah hizmete girmiş oluyor. Tabi ilçelerde de yatırımlarımız var. Onlar da yavaş yavaş tamamlanıyor. İnşallah 2023 senesinin sonuna kadar yatırımlarımızın kahir ekseriyetini tamamlamış oluyoruz.”