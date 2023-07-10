Yaklaşık bir yıl önce şoförlük mesleğine ticari taksi şoförlüğü ile "Merhaba" diyen 2 çocuk annesi Dilek Koç, minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyor.

Daha önce lokanta işletmeciliği yapan 37 yaşındaki Dilek Koç, Trabzon’un en işlek duraklarından olan Boztepe Dolmuş Durağında minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyor. Şu ana kadar çevresinden güzel tepkiler aldığını ifade eden Koç, yakında Trabzon’da bayan dolmuş şoförü sayısının artacağına inanıyor.

Yaklaşık bir yıl önce ticari taksi kullandığını şimdi ise minibüsle dolmuş sürücülüğüne başladığını ifade eden Koç, “Bu işe yaklaşık 1 yıl önce taksi ile başladım şimdi Boztepe Durağında çalışıyorum. Müşterilerden bazıları beni görünce şaşırıyor ancak taksideki kadar şaşıran pek olmadı. Şimdi artık gözler alıştı ’ne güzel’ diyenler oluyor. Bayan yolcularımızla zaman zaman sohbet ediyoruz, birkaç arkadaş var onlar da bu mesleğe başlayacaklar inşallah. Ehliyetimi 2018 yılında aldım. İki oğlum var onları bu işe zorlamam okumak istiyorlarsa okusunlar. Bu meslek ekmek parası güzel bir kapı özellikle bayanlar için diyorum. Çok sert çok eleştirilerle pek karşılaşmadım gayet anlayışla karşıladılar. Mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Bunun haricinde lokantacılık mesleğim var hafta içi lokantadayım hafta sonu dolmuş sürüyorum” dedi.

Dilek Koç, Fatma Girik’in başrolünü oynadığı ve kadın bir dolmuş şoförünün hayatının anlatıldığı eski Türk filmlerinden ’Şoför Nebahat’ filmini izlediğini ancak ondan esinlenmediğini belirterek "Bu işe bir anda karar verdim ve başladım" diye konuştu.

Trabzon’da başka örneği yok

Boztepe Dolmuş Durağı Başkan Yardımcısı Fatih Saltoğlu, Dilek Koç gibi bayan sürücülerin başka dolmuş duraklarında da olmasından yana olduklarını kaydederek “Şubat ayında göreve geldikten sonra özellikle dolmuş sektöründe çalışanlarımızın hizmet kalitesini artırmak adına bir takım girişimlerimiz oldu. Dilek hanımdan talep geldi kendisi çok hevesli ve istekliydi. Biz de kadın istihdamının her alanda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dilek hanımda yaklaşık 1 hafta önce durağımızda çalışmaya başladı. Kendisi adaptasyon süreci içerisinde, yolcularımızdan gelen tepkiler çok olumlu. Biz de bu tepkileri gördükten sonra inşallah rakamın artacağını düşünüyoruz. Kadın istihdamının Boztepe dolmuş durağı olarak her zaman destekliyoruz. Şu anda Trabzon’da başka örneği yok inşallah devamı başka duraklarda da gelir” şeklinde konuştu.

Boztepe dolmuşlarını sık olarak kullanan yolculardan Hüseyin Dereköylü de bayan bir sürücüye artık şaşırılması gerektiğine belirterek “Bayan sürücümüz hayırlı uğurlu olsun, çok güzel bir olay. Bayan erkek fark etmez. Bana göre bayan sürücülerin sayısı artsın. Sosyal medyada zaman zaman tır olsun yolcu otobüsü süren bayan sürücüler var, görüyoruz” ifadelerini kullandı.