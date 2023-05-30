Trabzon’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından suya doyan toprağın da etkisi ile yamaç arazilerde heyelanlar yaşanıyor. Son olarak Şalpazarı-Acısu karayolu yamaçtan kopan toprak kütlesinin yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu ilçedeki 7 mahalleye elektrik verilemiyor.

Alınan bilgiye göre, Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkiinde dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahallenin elektrikleri kesildi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edilirken, kapalı olan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.