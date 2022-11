Ortahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi’nin ilk dijital nitelikteki kütüphanesi olan Gençlik Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde restore edilen tarihi bina Gençlik Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Karadeniz Bölgesi’nin ilk dijital nitelikteki kütüphanesi olma özelliği taşıyan Gençlik Kütüphanesi’nin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, yazarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kütüphane gibi hizmetlerin mutat belediyecilik hizmetlerinden daha kalıcı hizmetler olduğuna vurgu yaptı. Trabzon’un kültür, sanat şehri unvanını pekiştirmek için bu niteliklere hizmet eden kütüphane projelerinin önemli olduğunu dile getiren Başkan Genç, “Bu anlamlı günde şehrimize bu güzel hizmeti kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Belediyemizin bulunduğu bu alanda tarihi binayı Valimizin maddi desteğiyle hem de DOKA’nın maddi desteğiyle şehrimizin ilim, irfan, kültür hayatına ve hususen gençlerimizin erişebileceği şekilde bir kütüphane konseptiyle planladık. Bu güzel günde, eğitimin vurgulandığı bu güzel günde hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz belediye başkanı olarak tabii hizmetlerimizi yapıyoruz ama kalıcı olan eserler bu tür eserlerdir. Eğer bu şehir, kültür ve sanat şehri diyorsak, bu özelliklerimize hizmet eden bu eserleri hayata geçirmek zorundayız. Bizler ilk emri ‘oku’ diyen inancın mensuplarıyız. ‘İlim Çin’de de olsa gidin alın’ diyen bir inancın mensuplarıyız. Böyle bir inanca sahip millet olarak aynı zamanda cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi eğitim ile yolumuza devam etmek zorundayız” dedi.

“Gençler 26 bin e-kitaba cep telefonundan ulaşabilecek”

Trabzon’un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Genç, “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eserinizdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü öğretmenler günü vesilesiyle başöğretmenimizi ve ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Aynı zamanda hain terör saldırısına kurban giden şehit Ayşenur öğretmenimizi da rahmetle anıyoruz. Atatürk öğretmenlerin önemini şu sözlerle anlatmış, ‘Bir millet ilim, anlayış ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin devamlı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla geçerlidir. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun zaferleri sönük kalır.’ İşte gösterilen bu yolda yürüyerek, bu vatanı çok daha ileri seviyelere getirmekle mükellef olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada şehrimizin kültür hayatına 22 basın yayınla katkı sağladık. Müzeler açıyoruz. Hasanpaşa Hamamı’nı restore ettik. Burada ise 16 bin esere fiilen ulaşabilecek bir yeri açtık. Ama aynı zamanda dijital yönü olan bir hizmeti sunuyoruz. Google’ın onayladığı bir sistemle 26 bin esere gençlerimiz cep telefonlarından ulaşılabilecek. Buraya gelerek bu hizmetten yararlanacakları gibi internet üzerinden de istifade edebilecekler” şeklinde konuştu.

“Okuyan şehir Trabzon sloganını geliştirmeliyiz”

Okuyan şehir Trabzon imajının her yere yansıtılması için açılan Gençlik Kütüphanesi’nin önemli olduğunu dile getiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “Bu anlamlı günde güzel bir açılışı yapacağız inşallah. Bu anlamlı gün, bu günlere gelmemizin mimarı olan çok kıymetli öğretmenlerimizin günü. Böyle anlamlı bir günde ben başta beni bugünlere getiren çok kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Vefat eden öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ve en önemlisi de daha birkaç gün önce hain terör saldırısında Gaziantep’de vefat eden Ayşenur öğretmenimize de bir kez daha huzurlarınızda rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Estetik mimarisiyle Trabzon’umuza çok anlamlı katkı sağlayacak olan bu kütüphanemiz inşallah bu şehrin gençlerine, bu şehrin evlatlarına çok güzel hizmetler verecek. Hep diyoruz, Trabzon sanat, tarih ve spor şehridir. Artık bu tip kütüphanelerimizin yaygınlaşmasıyla beraber şunu da bizim söylememiz lazım. Trabzon okuyan şehir sloganını da geliştirmemiz lazım. Bunun için kütüphanesiz okul kalmasın kampanyamızla Trabzon’da bir ilki gerçekleştirdik. Her okullumuzu kütüphanelere kavuşturduk. Artık okuyan şehir Trabzon sloganını da artık bu şehirde her yere yansıtmamız lazım. Trabzon’un tarihi kimliğini yansıtan, evlerini yansıtan bir bina olması da bu hizmete ayrı bir anlam katmış. Bu şehrin evlatlarına çok güzel bir hizmet, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Genç, protokol üyelerine kütüphanenin bölümlerini gezdirerek bilgilendirdi.

26 bin e-kitap bulunuyor

Pazarkapı Mahallesi’nde restore edilen üç katlı tarihi binada hayata geçirilen dijital kütüphanede 26 bin adet elektronik kitap (e-kitap) ile 11 bin adet normal kitap bulunuyor. Kullanıcılar e-kitaplara, kütüphanedeki ekranlardan, cep telefonlarından ya da kişisel bilgisayarlarından ulaşabiliyor. Dijital kütüphane, elektronik kitap veri tabanı sözleşmesinin imzalanmasının ardından 1 yıl süreyle kullanıcıların erişimine açılacak. Kullanıcılar elektronik kitap veri tabanına 7 gün 24 saat erişim imkânı bulacak. Elektronik kitap veri tabında ki yayınlar PDF ve UPUB formatında yer alıyor. Dijital kütüphaneye kullanıcılar cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Sistem aynı anda bütün kullanıcılara hizmet verecek şekilde dizayn edildi.

Kütüphanede; astronomi ve uzay, bilgisayar, çevre bilimleri, dil ve edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, felsefe, psikoloji ve din, fizik, genel çalışmalar, güzel sanatlar, hukuk, işletme ve yönetim, kimya, matematik ve istatistik, medya ve iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik ve teknoloji, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, spor, seyahat ve turizm, tarih, tarım ve biyoloji, tıp gibi her alanda e-kitap formatında ve normal kitap formatlarında eserler bulunuyor.

Dijital kütüphanede, 6 adet okuma salonu, teknik birim odaları, danışma, idari bölüm, bir adet genel amaçlı salon ile iki adet kafeterya bulunuyor.