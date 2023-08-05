Trabzon şehir merkezi ile birlikte Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajında 3 yıldır doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle doluluk oranı yüzde 99 olarak belirlendi.

Trabzon kent merkezini besleyen tek içme suyu barajı olan Atasu Barajı bölgeye hiç yağmur yağmasa bile kent merkezinin 7 ay içme suyunu karşılayabilecek dolulukta bulunuyor.

Trabzon’un Maçka sınırları içerisinde yer alan Galyan Deresi üzerine inşa edildikten sonra 2011 Nisan ayından itibaren şehre suyun verilmeye başlandığı Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde. Temelden yüksekliği 118 metre olan ve 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Atasu Barajı’nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor. Trabzon şehrine 17 km mesafedeki barajda ayrıca 1 adette HES göleti bulunuyor.

Barajdaki su seviyesi son 3 yıldır yüzde 100 seviyelerinde seyrederken, bu yılın Temmuz ayı itibariyle ölçülen doluluk oranı yüzde 99 olarak belirlendi.