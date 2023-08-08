Özel gereksinimli bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelsiz Trabzon" mobil uygulaması Türkiye’ye örnek oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin kullanıma sunduğu uygulama, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da önümüzdeki günlerde devreye alınacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel gereksinimli bireylere yönelik hassasiyeti ve ortaya koyduğu çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Başta görme engelliler olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerin toplu ulaşımdan rahatça faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Engelsiz Trabzon’ mobil uygulaması, Türkiye’de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaşımda Aklın Yolu Bir Yarışması’nda ‘Jüri Özel Ödülü’ne de layık görülen mobil uygulama, Bursa Büyükşehir Belediyesince kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da devreye alınacak olan mobil uygulama, diğer büyükşehir belediyelerinin de yakın takibinde.

TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, “Engelsiz Trabzon” mobil uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumun her kesimine kaliteli, erişilebilir ve konforlu hizmet sunmak için çıktığımız bu yolda yaptığımız çalışmaların gördüğü ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Kıymet verdiğimiz projelerin başında gelen ‘Engelsiz Trabzon’ mobil uygulaması geçtiğimiz günlerde Ankara’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin düzenlediği Ulaşımda Aklın Yolu Projelerinde jüri özel ödülünü kazanmıştı. Bu ödülle beraber başarısını perçinleyen uygulamamız, şimdi de Türkiye geneline yayılmaya başladı. Trabzon’da geliştirdiğimiz, tasarımı ve konsepti tamamıyla şirketimize ait olan uygulamamız, geçtiğimiz günlerde Bursa’da kullanıma sunuldu. Uygulamamız önümüzdeki günlerde de Kahramanmaraş’ta devreye alınacak. Büyükşehirlerden her gün birçok misafirimiz, mobil uygulamanın sahadaki karşılığını görmek için bizleri ziyaret ediyor. Bu ilgi bize güç veriyor. Özel gereksinimli bireylerin ulaşım sistemlerindeki problemlerini kolaylaştırmak için yaptığımız projenin Türkiye genelinde kabul görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.