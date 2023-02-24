Törende Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken, tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.