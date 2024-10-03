Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin birinci etabı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TOKİ tarafından Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin birinci etabının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, şehrin görünümünü bozan eski yapıların yerine modern mimariye uygun konut ve iş yerleri inşa edildiği ifade edildi. TOKİ’nin 2021’de 90 bin metrekare alanda başlattığı ‘Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 1’inci etabında bulunan 131 konut ve 19 iş yeri modern mimariye ve mahalle konseptine uygun inşa edilen mahallede, çocuk oyun alanları, otoparklar ve spor salonları ile vatandaşlar için yaşam alanı oluşturuldu.

"En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz"

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon’un Ortahisar ilçesinde imza attıklarını kaydetti. Çömlekçi Mahallesi’nde yatay mimariyle konutları, iş yerlerini ve otoparkı tamamladıklarını ifade eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon’umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz."

İkinci etap başlayacak

Trabzon’da Türkiye’ye örnek olacak bir dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini anlatan TOKİ Trabzon Kontrol Amiri Ahmet Çil, en kısa sürede daireleri ve dükkanları teslim edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konut konseptinin dışında çocuk oyun alanları, 420 araçlık otoparkıyla beraber vatandaşların rahatça yaşayacakları bir yaşam alanı yaptık. Burası Çömlekçi’nin birinci etap projesi. Yakında ihalesi çıkılacak olan ikinci etap projemiz, en kısa sürede başlayacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgenin çehresi tamamen değişmiş olacak."

Hak sahibi Ahmet Yılmaz ise mahallenin eskiden kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Neredeyse buraya gelmeyi tercih etmiyorduk. Kentsel dönüşümden sonra burası gerçekten bir yaşam alanı oldu. Daireler çok güzel. Alanı gezdim, etrafı ve peyzajı gerçekten çok güzel. Çocuk parkı alanları, havuzu, spor salonlarıyla gerçekten lüks denilecek kadar var” ifadelerini kullandı.