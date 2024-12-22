Trabzon’un Yomra ilçesindeki Özdil mahallesinde bir asırdır yaşatılan gelenek duyanları şaşırtıyor. Yıllardır kahvehanelerde kart ve okey gibi oyunların oynanmadığı mahallede bu gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.

Trabzon’un Yomra ilçesinde yaklaşık 3 bin nüfuslu Özdil mahallesinde bir asırdır ilginç bir gelenek yaşatılıyor. Ulemaların yetiştiği mahallede yaklaşık 100 yıl önce mahalle genelindeki kahvehanelerde oyun oynanmamasına karar verildi. Bu kararı yıllardır sürdüren mahalle sakinleri kart, okey gibi çeşitli oyunlar yerine sohbet etmeyi tercih ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdil Mahalle Muhtarı Sami Apaydın, “Kahvelerimizde hiçbir yerde oyun oynanmaz. Ben de hiçbir oyun bilmem. Olmasına da kimse teşebbüs etmez. Etse de sonu hayır değildir. Biz bunu böyle biliriz” dedi.

Yöre sakinlerinden Hüseyin Adanur, mahallede kimsenin cesaret edip oyunlu bir kahvehane açamayacağını belirterek, “Burası bir ulema yatağıdır. Burada herkes hocasına, büyüğüne saygı ve sevgi içerisindedir. Onun için hocamız kahveye girdiği anda ne kadar insan varsa ayağa kalkar saygı ve sevgi gösterir. Burada 100 yıldan beri oyun olmamıştır. Bundan sonra da oynanamaz. Namazlarımızı kıldıktan sonra tekrar kıraathanede buluşuruz. Yatsı namazına kadar sohbet ederiz. Namazı kıldıktan sonra herkes evine gider. Böyle bir geleneğimiz vardır. Bu devam ediyor. Çok mutluyuz. Ben oyun bilmiyorum. Bugüne kadar da oynamadım. Eğer oyun oynamasını bilen varsa ilçe merkezine gider. Gençlerimiz de aynı geleneği sürdürüyor” dedi.

“Oyun oynamak isteyenler ilçe merkezine gidiyorlar”

Kahvehane sahibi Mehmet Albayrak da, oyun oynamak isteyenlerin ilçe merkezine gittiklerini belirterek, “Eskilerimizin buranın uleması çok olduğundan onlara saygı ve hürmeten hiç kimse bu işe başlamadı. Buranın insanın zamanı çok önemli. Bir dakikası bile önemli. Çalışma ve üretmesi lazım. Oyun oynatmayı düşünmüyoruz. Oyun oynamak isteyenler ilçe merkezine gidiyorlar. İnşallah bu geleneğimiz sürer. Dışarıdan gelip oyun oynamak istediğini söyleyenler oluyor. Biz de yok deyince şaşırıyorlar. Hikayesini soruyorlar. Bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz. Bazısı memnun oluyor, bazıları da canımız sıkılıyor zaman geçirseydik diyor” dedi.

Yöre sakinlerinden Asım Albayrak ise, “Kahvelerimizde oyun yok. Bu mahallenin kuruluşundan beri burada oyun yok. Bu geleneğimiz Hacı Baba’dan geliyor. Buralarda oyun falan hiçbir zaman olmamış” şeklinde konuştu.

“Oyunlu kahvehanelere gitmiyoruz”

Özdil mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Muhammet Bayındır ise, oyunlu kahvehanelere gitmediklerini kaydederek, “Bu gelenek devam edecek. Mahallenin bu geleneğini yıkmak olmaz. Oyun çok ön plana çıkartılacak bir konu değil. Artık teknoloji çağındayız. Bunu telefonla da oynayabiliyorsun. Oyunun peşine gitmiyoruz. Bu mahallede büyüdüğümüz için alışkanlıklarımız bu yönde. Oyunlu kahvehanelere gitmiyoruz. Buraya gelip çayımızı içip vakit geçiyoruz” ifadelerini kullandı.