Doğu Karadeniz Bölgesi’nde balık avının bu sezon yok denecek kadar az olması nedeniyle Trabzon Balık Hali’ne balıklar Orta ve Batı Karadeniz kıyı şeridindeki şehirlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Samsun ve Sinop taraflarından geliyor. Balık tezgahları zengin çeşitliliği ile dikkat çekerken, 16 çeşit balığın bulunduğu tezgahlarda mezgit, sargan ve çinekop en pahalı balık olarak satılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde balık avının bu sezon yok denecek kadar az olması nedeniyle Trabzon Balık Hali’ne balıklar Orta ve Batı Karadeniz kıyı şeridindeki şehirlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Samsun ve Sinop taraflarından geliyor. Balık tezgahları zengin çeşitliliği ile dikkat çekerken, 16 çeşit balığın bulunduğu tezgahlarda mezgit, sargan ve çinekop en pahalı balık olarak satılıyor.

Trabzon’un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarındaki zengin çeşitlilik vatandaşın yüzünü güldürüyor. 16 çeşit balığın satıldığı tezgahlarda vatandaşlar en çok ilgiyi hamsiye gösteriyor. Son zamanlarda Samsun taraflarında avlanan hamsinin 50 TL’den satışa sunulduğu tezgahlarda sargan ve çinekop ise 100 TL’den satılıyor. 1 Eylül itibariyle balıkçılarının denize açılmasıyla tezgahlardaki yerine kaptırmayan istavrit 70-75 TL, mezgit ise iriliğine göre 50-100 TL’den satışa sunuluyor.

10 yıldır balıkçılık yapan Ali Kahvecioğlu, kentteki balığın Samsun’dan geldiğini belirterek, “Doğu Karadeniz’de balık yok. Samsun tarafından balık geliyor. Hamside yavaş yavaş kendini kesiyor. Ama Allah bolluğu vermiş. Fiyatlar yüksek. Balıkçılar fiyatlardaki yüksekliği mazota bağlıyorlar. Tezgahlarda en yüksek fiyat sargan ve mezgitte. Mezgitin kilosu 100 liradan gidiyor. Hamsi ise 50-60 TL arasında satılıyor” dedi.

Geçen yıla göre bu yılın bol ve bereketli geçtiğini dile getiren Mehmetcan Örseloğlu ise, “Tezgahlardaki balık resitali fena değil. Biraz hamside git gel oluyor. Geçen seneye göre bu sene bol ve bereketli geçiyor. Tezgahlarda 16 çeşit balık satılıyor. Fiyatlarda balığın incelik boyutuna göre değişiyor. Fiyatlar çok yüksek değil. 30-50 TL arasında fiyatlar gidip geliyor. Vatandaş iri hamsiyi bekliyor daha ucuz olmasını bekliyor. Ancak mazot fiyatlarının yüksek olması, denizlerde balığın az olması nedeniyle fiyatlar vatandaşa yüksek geliyor. Ayrıca hamsi sadece Türkiye’de satılmıyor. Tutulan balık ihracat ediliyor. Sezonun kapanması yaklaşık 2,5 ay kaldı vatandaş bu sürede hoşuna gittiği hamsiyi alıp dolabına koymalı. Zamanı geçiyor. Sargan şuanda az çıktığı için 100 TL civarında satılıyor. 10 gün önce 50-60 TL arasında satılıyordu. Bu sene sezon açıldığı günden itibaren istavrit hiç kesilmedi. Bol ve bereketli sezonun favorisi istavrit oldu” ifadelerini kullandı.