Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir depoda çıkan yangın ve sonrasında gökyüzünü kaplayan yoğun duman paniğe neden oldu.

Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir depoda çıkan yangın ve sonrasında gökyüzünü kaplayan yoğun duman paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yakınlarında bulunan Şenkaya mahallesinde daha önce soğuk hava deposu olarak kullanılan boş bir depoda bugün sabah saat 09.10 sıralarında tadilat için yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım atlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman tabakası kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede büyürken, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın sırasında depoda bulunan işçilerden Recep Tüfekçi yaptığı açıklamada “Yangın söndürme borularına kaynak yaparken kıvılcım atlamasından sonra daha önce soğuk hava deposu olan depodaki malzemeler alıştı. Söndürmeye çalıştılar ama söndüremediler. Benzin parlaması gibi hızla yayıldı. Biz de çok hızlı bir şekilde depoyu tahliye ettik, dışarıya çıktık can kaybı olmadı. İçeride 8 kişi çalışıyorduk. Boş bir depoydu tadilat yapılıyordu” dedi.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.