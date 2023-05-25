’Arşivdeki Trabzon’ kitabının imza gününde okuyucularıyla bir araya gelen Fatih Erol, kitabında şehrin 150 yıllık tarihini sayfalarına yansıttı.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde bulunan Dijital Gençlik Kütüphanesi’nde düzenlenen imza gününe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kalırken, Erol burada yaptığı konuşmada, kitabının hikayesinin 90 yıllık belediye meclisi arşivini tanımakla başladığını söyledi. Erol “Her kitabın bir hikâyesi vardır. Dolayısıyla Arşivdeki Trabzon kitabımızın da bir başlangıç hikâyesi var. Bu başlangıcın benim yaklaşık 90 yıllık belediye meclis arşiviyle tanışmamla başladı. 28 yıllık bir belediyeci olarak Trabzon Belediyesinin arşivi bu kadar eskiye 1930’lu yıllara kadar gideceğini ben de tahmin etmemiştim. Dört yıl önce bu arşivle tanıştım kitabımızın hikâyesi burada başladı. Trabzon’daki kurumlar içerisinde arşivi Trabzon Belediyesi kadar eski başka bir kuruma rastlamadım” diye konuştu.

Erol, kitabının arka kısmına kitabın satırları yazanın bir tarihçi olmadığını kaydederek “Bu kitap bir tarih kitabı, bu satırların yazarı da bir tarihçi değildir. Ancak Trabzon’da doğup, yarım asırlık ömrünün bir bölümünü bu kadim şehirde geçiren ve çeyrek asırdır da onun belediyesinde çalışan bir Trabzon sevdalısının, bu şehri tanımaya ve tanıtmaya yönelik bir mütevazı bir çabasıdır. Bu güne kadar hakkında pek çok kitap, makale ve şiirler kaleme alınan ve binlerce yıllık tarihi kökenleri olan bu şehrin, 150 yaşındaki Belediyesinin meclis ve encümen arşivine dayanılarak hazırlanmış 1930 ile 1980 yılları arasına konu edinen bir Trabzon incelemesidir” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kitabın hazırlanmasında gösterdiği emekten dolayı Erol’a teşekkür ederek “Özellikle Fatih Erol beye çok teşekkür ediyorum. Bu kurumsal hafızaya yerel yönetimin kurumsal hafızasını kattı anlamlandırdı kıymetlendirdi. Tarihi şehir ünvanı kurumsal bir hafızada birleşirse kıymetli olur tıpkı basın müzemizde olduğu gibi kurumsal hafıza çok çok önemlidir” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Erol, okuyucularına kitabını imzaladı.