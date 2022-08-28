Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Naci Ünüvar, Trabzon’a geldi.

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Naci Ünüvar, Trabzon’a geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç öncesi sabah saatlerinde Ajax’tan kadrosuna katacağı Naci Ünüvar’ı, resmi sözleşme imzalamak için Trabzon’a getirdi. Bordo-mavililer, Ajaxlı 19 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Naci Ünüvar, havalimanında yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz" dedi.