Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel’den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon’a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, “Çok gururlu hissediyorum” dedi. Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor.

Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti

Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.