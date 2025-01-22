Trabzonspor’un Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü oyuncu Danylo Sikan, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bordo-mavililer yeni transferi Danylo Sikan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, “Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor’da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor’da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna’daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum” dedi.

"Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum"

Danylo Sikan ise transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Bu arada Sikan, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.

Sikan’ın maliyeti de açıklandı

Trabzonspor, Danylo Sikan’ın maliyetini de açıkladı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan’ın kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk’e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.