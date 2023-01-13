Trabzonspor’da, geçen sezonun 34’üncü haftasında 23 Nisan 2022’de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Peres, uzun süren sakatlığının ardından sahalara yeniden dönüyor. Söz konusu maçta Karadeniz ekibi rakibini 3-1 mağlup etmiş, Peres ise müsabakada gol atmasının ardından şansızlık yaşayarak sakatlanmıştı. 266 gündür resmi müsabakalardan uzak kalan oyuncu sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınmıştı.

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