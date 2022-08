Trabzonspor’un 55’inci kuruluş yıl dönümü, görkemli bir törenle kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Şehrimizin en büyük markası, müşterek değerimiz, çifte kupa şampiyonu; mazisi şanla, şerefle ve tertemiz şampiyonluklarla dolu olan Trabzonspor’umuzun 55’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.TRABZON (İGFA) - 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak taraftarlarına tarifsiz bir mutluluk yaşatan, geçtiğimiz günlerde de Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor, 55’inci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinlikler kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan, kulübün eski ve yeni yöneticileri ile futbolcuları katıldı.

KUPALAR SERGİLENDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kuruluş yıl dönümü etkinliklerine taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 2021 - 22 Süper Lig Şampiyonluk Kupası ile 2021 - 22 Sezonu Süper Kupası da stantların üzerine konularak sergilendi.

AĞAOĞLU: GEÇMİŞTEN GÜÇ ALARAK GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini, Trabzon tarihinin altın sayfalarına taşıyacak olay gerçekleşti. Gönül verdiğimiz Trabzonspor’umuz kuruldu. Trabzonspor kurulduktan yalnızca 7 yıl sonra 2. Lig şampiyonu oldu. 1. Lig’e çıktıktan 2 sene sonra da Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Kısa sürede Karadeniz’in uzak bir köşesinde yer alan küçük şehrin ismi, tüm dünyaya duyuruldu. 8 Lig Şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası ve müzemizin de en görkemli ve onurlu armağanı olan Kıbrıs Barış Kupası… Bu başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu Trabzonspor’un… Geçmişten güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz Fırtınasının 55’inci yılına girdiği bu yıl hedefimize ulaşmanın onurunu yaşıyor, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.

MAZİSİ ŞAİBESİZ ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Trabzonspor’un şehrin en büyük markası olduğunu belirterek, “Müşterek değerimiz, ortak paydamız, hepimizin sevdası ve aşkı, çifte kupa şampiyonu Trabzonspor’umuzun 55’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Mazisi şanla, şerefle, şaibesiz, tertemiz şampiyonluklarla, kupalarla dolu olan Trabzonspor’umuza kuruluşundan itibaren hizmet etmiş tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve emeği geçen herkesi buradan bu vesileyle şükranla yâd ediyorum. Vefat etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

ŞEHİR TRABZONSPOR PAYDASI ALTINDA BİRLEŞMEYİ BAŞARDI

Şampiyonluğun ardından kendisini ziyaret eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Başkan Zorluoğlu, “Kıymetli Başkanımız şampiyonluktan sonra belediyeyi ziyaretinde ‘Sizce bu başarının arkasında ne vardır’ diye sormuştu. Ve yine kendisi verdiği cevapta, şehrin bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve taraftarıyla bir bütün olarak kulüple bütünleşmesinin, birlik ve beraberliğin başarının arkasında yattığını ifade etmişti. Ben de kendisine gerçekten katılıyorum. Bu şehirde özellikle geçen yıl herkes düşüncesini, siyasi anlayışları ve farklılıkları bir kenara koyarak Trabzonspor paydası altında birleşmeyi başarmıştır. Bu başarı da nihayetinde şampiyonluğu ve Süper Kupa’yı beraberinde getirmiştir. Başkanımızdan başlayarak, şampiyonlukta emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

BUNU TEKRAR YAPALIM

Şampiyonluğun ardından Trabzon’da çok büyük kutlamalar olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Trabzonspor’un geçen yılki şampiyonluğu önceki yıllardan çok farklıydı. Kutlamalar sadece Türkiye’de değil dünyada viral oldu. Şehirde çok büyük mutluluk yaşandı. Biz sizin şahsınızda Trabzonspor’umuza bir kez daha teşekkür ediyoruz ama bunu tekrar yapalım. Süper Kupa final maçındaki performansımızla ümitlendik. Bugün de Şampiyonalar Ligi’ndeki rakibimiz belli olacak. Allah nasip ederse Şampiyonlar Ligi’ne kalırız ve bu sene 2 kulvarda birden şampiyonluk mücadelesine devam ederiz. Trabzonspor’un doğum günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

VALİ USTAOĞLU: ARTIK HER SENE DİYORUZ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Trabzonspor’un kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek “55. yılı çok daha mutlu ve kutlu kılan sağımda ve solumdaki iki kupa arasında bu konuşmayı yapmak benim için de ayrı bir heyecan verici. Bize bu mutluluğu yaşatan Trabzonspor’umuzu başta kulüp Başkanımız, yönetim ve teknik heyeti canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Kurulduğu ilk günden 12 - 13 yıl sonra şampiyonluk hikâyeleri ile Anadolu insanının neler başarabileceğini gösteren Trabzonspor oldu. Bu şehre kattığı marka değer ile dünyanın her yerinde bilinen Trabzon oldu. Yaptığımız kutlamalarla, gösterdiğimiz huzur iklimi ile adeta parmakları ısırtan, gıpta ile bakılan şehir haline geldi. Bundan sonra artık zannediyorum alışkanlık haline geldi. O sene bu sene diyorduk. Artık her daim, her sene diyoruz” dedi.