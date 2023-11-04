Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2’lik skorla mağlup eden Trabzonspor’da taraftarlar galibiyeti kolbastı ile kutladı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla yenerek sahadan galip ayrıldı. Deplasmandan 3 puan ile evine dönecek olan Trabzonspor’da taraftarlar galibiyeti sokağa dökülerek kutladı. Maçın bitiş düdüğü ile bordo-mavili taraftarlar Kahramanmaraş Caddesi’nde meşaleler eşliğinde kolbastı oynadı.