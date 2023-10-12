Trabzonspor’da istenilen sonuçların gelmemesi üzerine Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon 2-1 kaybedilen Ümraniyespor maçı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ardından takım bir süre Orhan Ak’a emanet edilmişti. Saha sonuçlarının istenildiği gibi gitmemesi üzerine Orhan Ak’la da devam etmeyen bordo-mavililer, kısa süreli bordo-mavililerin başında olan İhsan Derelioğlu’ndan sonra 18 Nisan 2023 tarihinde Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beraberliği yok

Teknik Direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında 175 gün kaldı. Göreve geldiği günden bu yana çıktığı 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Bjelica, 1.50 puan ortalaması elde etti.

175 günde 3 milyon 300 Bin Euro (97 Milyon TL) kazandı

Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan Nenad Bjelica, bordo-mavililere teknik direktörlük yaptığı 175 günde 3 milyon 300 Bin Euro’luk kazanç sağladı. Bjelica’nın gelişiyle ve gidişiyle sonuçlanan süreçte Karadeniz ekibi 97 Milyon TL’lik bir kayıp yaşayarak, hem ekonomik hem de sportif başarısızlık aldı.

Ayrılık resmiyet kazandı

Trabzonspor, Bjelica ayrılığını da resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.