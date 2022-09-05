UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor’da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor’da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.

Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA’nın Türkiye’de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Haziran 2020’de Avrupa’dan 1 yıl men cezası Karadeniz ekibi, mali kriterleri yerine getirme noktasında titiz hareket ediyor.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncularla dengeli bir politika izledi. Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı.

Trabzonspor Ajax’a gönderdiği Ahmetcan Kaplan’dan 9 milyon 500 bin Euro, Cornelius’tan 6 milyon Euro, Berat Özdemir’den 2 milyon 400 bin Euro, Erce Kardeşler’den 400 bin Euro, Flavio’dan 195 bin Euro gelir elde eden Trabzonspor, söz konusu transferlerden toplam 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolot, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar’a 18 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı’yı ise bedelsiz transfet etti. Karadeniz ekibi, bonservis bedellerini taksitler halinde ödeyecek. Böylelikle giden oyuncular, gelen oyuncuların bonservis bedellerini karşılamış oldu.

Spor Toto Süper Lig’de transfer tescil dönemi 8 Eylül’de sona erecek. Bordo-mavili kulübün, gelmesi muhtemel oyuncuların yanı sıra gidecek olan oyunculara yönelik de çalışmalarını transferin son gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.