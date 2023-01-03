Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Giresunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın mental yorgunluğunu atlatma adına zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Giresunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın mental yorgunluğunu atlatma adına zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyor.

Sahasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından deplasmanda Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle morallerin kaybolduğu Trabzonspor’da, Giresunspor’u maçı hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavililerin, pas çalışmasının ardından geniş alan oyunu ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile son buldu.

Yüzler gülmeye başladı

Deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyet sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşayan Trabzonspor’da, yüzler gülmeye başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan mağlubiyet sonrası oyuncularıyla bir araya geldiği günden itibaren mental olarak takımını toparlamaya çalıştı. Toplu ve bire bir görüşmeler yapan deneyimli teknik adam, zamanı iyi değerlendirmeye çalıştı. Fiziksel antrenmanlardan çok kaynaşmayı ön planda tutan antrenmanlara ağırlık verdi. Yüzlerin gülmeye başlandığı bordo-mavililerde, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.