Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor, aynı gün özel uçuş ile İstanbul’a hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

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