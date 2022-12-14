Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 13 haftada üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın dikkat çektiği bireysel performanslar kadro istikrarını da etkiledi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 13 haftada üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın dikkat çektiği bireysel performanslar kadro istikrarını da etkiledi.

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı 13 maçta, ilk 11’de farklı isimlerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını ise bu sezon geride kalan bölümde tutturamadı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar bordo-mavililerde kadro istikrarının önü geçti.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de ilk maçında deplasmanda oynadığı ve 2-0 mağlup ettiği İstanbulspor karşılaşmasına şu 11’le çıkmıştı:

"Uğurcan Çakır - Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı - Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet - Cornelius"

Tüm hesaplar değişti

Ligin 2. haftasında ise Hatayspor’u konuk eden Karadeniz ekibi; Uğurcan Çakır, Larsen, Denswıll, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Vısca, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Cornelius ve Trezeguet’li kadroya sahaya çıkarken, Vısca bu maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan ayrı kaldı.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de ilk 2 haftayı kayıpsız geçerken, ilk 4 hafta ilk 11’de sahaya çıkan Cornelius’un ani ayrılığı ve sonrasında ise Dorukhan Toköz’ün sakatlığı Karadeniz ekibinde tüm hesapların yeniden yapılmasına neden oldu. Kemik kadrosundan 3 oyuncuyu kısa sürede kaybeden Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni oyuncuların uyum dönemleriyle ilgili de sorun yaşadı.

Savunma ve hücum hattı oturmadı

Geçtiğimiz sezon savunmada ve hücum hattında istikrar yakalayan Trabzonspor, bu sezon ise aynı istikrarı sağlayamadı. Bartra, yeni takımıyla 4. haftada 11’de sahaya çıkarken, Vıtor Hugo ile birlikte uyum sağlama noktasında eksiklikleri sürüyor. Savunmanın solundaki isim Eren Elmalı ise takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. En uzun süre sahada kalan Eren, milli takımın da yolunu tuttu. Larsen ise forma giydiği maçlarda performans olarak soru işareti bıraktı.

Trabzonspor’da Cornelius’un takımdan ayrılmasından sonra hücum hattına transfer edilen Umut Bozok ve Gomez ise Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasına 11’de birlikte başladılar. Deplasmanda oynanan maçta Trabzonspor, rakibi Adana Demirspor’a 3-2 mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibi Umut ve Gomez’den beklediği bireysel performansları ise henüz yakalayamadı.

Bireysel performanslar

Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonlukta pay sahibi olan Djaniny ise bu sezon 9 maçta forma giydi. Henüz ligde golü bulunmayan başarılı oyuncu, 4 maça 11’de başlarken, sadece 1 maçın 90 dakikasını tamamlayabildi.

Savunmada geçtiğimiz sezon önemli işler yapan Denswil de bu sezon bu görüntüsünden uzak duruyor. Ligde 10 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 4 müsabakaya 11’de başladı ve iki maçın 90 dakikasını bitirebildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik de bu sezon 90 dakika maç tamamlayamayan isimlerden biri. 9 karşılaşmada forma giyen Hamsik, 7 maça 11’de başlamasına rağmen 90 dakikalık oyun çıkaramadı.

Sezon başında takıma katılan Doğucan Haspolat, yeterli performansı bir türlü yansıtamayan oyuncuların başında geliyor. 5 mücadelede oynayan Doğucan, 2 maça 11’de başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı.

Yusuf Yazıcı da görev aldığı 4 maçın 2’sine 11’de başladı ve 90 dakika boyunca süre alamadı.