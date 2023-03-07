Trabzonspor ile 1’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

Trabzonspor ile 1’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

Trabzonspor’da 2.5 yıl süren Abdullah Avcı dönemi sona erdi. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Teknik Direktör Avcı, geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Abdullah Avcı, bunun yanı sıra 2 kez de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bordo-mavililerle toplamda 116 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

Abdullah Avcı idaresindeki Trabzonspor, bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Ligde 23 müsabakada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, altıncı sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden, UEFA Avrupa Ligi’nde ise gruplardan çıkamayan bordo-mavili takım, Konferans Ligi Son 16 Turu play-off maçlarında ise İsviçre temsilcisi Basel’e elenerek Avrupa defterini kapadı.

Trabzonspor, Süper Lig’de bu hafta sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olmuş ve sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini yitirmişti.