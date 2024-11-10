Trabzonspor, Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’unk kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

A Milli Takım’ın rakibi Karadağ’ın kadrosu açıklandı A Milli Takım’ın rakibi Karadağ’ın kadrosu açıklandı

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: iha