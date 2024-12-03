Trabzonspor’un hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Ertuğrul Doğan: Başkan
Zeyyat Kafkas: Asbaşkan
Serkan Kılıç: Başkan yardımcısı sponsorluk ve iş geliştirme sorumlusu
Nevzat Kaya: Başkan yardımcısı dış ilişkiler ve yatırım sorumlusu
Taner Fikret Saral: Başkan yardımcısı yatırım ve proje sorumlusu
Kemal Ertürk: Başkan yardımcısı hukuk işleri sorumlusu
Sami Karaman: Genel sekreter
Derviş Köz: Genel sayman
Ali Haydar Gedikli: Başkan yardımcısı
Murat İskender: Başkan yardımcısı
Birhan Emre Yazıcı: Başkan yardımcısı
İbrahim Şahinkaya: Başkan yardımcısı
Coşkun Öztürk: Tesisler ve inşaatlar sorumlusu
Gözde Atasoy: Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu
Semih Hekimoğlu: Amatör branşlar sorumlusu
Hüseyin Ekşi: İdari işler sorumlusu
Ali Beyazlı: U19 takım sorumlusu
Fatih Solak: TS Club sorumlusu
İmdat Yılmaz: TS Club yurt dışı tanıtım pazarlama
Serkan Neşat Soylu: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler
Rıfat Çebi: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler
Mustafa Cem Aşık: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler