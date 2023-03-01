Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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