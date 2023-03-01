Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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