Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda evinde karşılaştığı Atalanta U19 takımını penaltılar sonucu 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı, İtalya’nın Atalanta U19 takımını konuk etti. Müsabakanın normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililer, penaltı atışları sonrası rakibini 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karadeniz ekibinde penaltıları Salih Malkaçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibükoğlu gole çevirdi. Atalanta U19 takımının penaltılarında ise Simonetto, Bono ve Comi fileleri sarsarken, Cakolli’nin vuruşunu kaleci Ahmet Doğan Yıldırım kurtardı.

Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak.