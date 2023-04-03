Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü’nü yenerek moral bulmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Bordo-mavililer 5. Tur’dan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor’u 3-0, ve son 16 turunda ise Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etmişti.

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini 18 Ocak’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada elde eden Karadeniz ekibinin, hükmen kazandığı Gaziantep FK mücadelesi haricinde 75 gündür dış sahada oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor.

Tek hedef kupa kaldı

Süper Lig’de, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19’a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapamıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalan bölümünde ise tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor.

10. kez kupayı kazanmak istiyor

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş’ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.