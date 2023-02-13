Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe saat 20.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynayacağı Basel müsabakasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Saat 15.00’te satışa sunulan biletlere ulaşmak isteyen taraftarlar yoğun kar yağışı altında sıraya girdiler. Müsabakanın tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak.

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