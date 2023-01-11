Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği, "Altın yere düşse pul olmaz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" pankartı asarak Abdullah Avcı’nın fotoğrafını koydular.

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor’a 5-0 mağlup olan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın geleceği tartışma konusu olmuştu. Dün akşam saatlerinde tecrübeli teknik adamın evine giderek destek olan bordo-mavili taraftarlar şehrin bazı noktalarına ise Abdullah Avcı’ya destek pankartları astı.

Trabzonspor taraftarları teknik direktör Abdullah Avcı’ya olan desteğini sürdürüyor. Bordo-mavili taraftarlar, "Altın yere düşse pul olmaz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" pankartı astı.

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