Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Nef Stadyumu’nda bu akşam Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor stada giriş yaptı. Mücadele için dün İstanbul’a gelen bordo-mavililer, bugün konakladığı otelden ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında stada gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın oynanacağı stada ulaştı.

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