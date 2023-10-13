Trabzonspor sevgisiyle tanınan yürüme engelli Münevver Taflan’a, Trabzonspor Kulübü sürpriz doğum günü yaptı. Kahramanmaraş Caddesi’ndeki özel bankında doğum günü pastası kesilen Taflan’a çiçek ve forma hediye edildi.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takıma duyduğu sevgisiyle tanınan yürüme engelli Münevver Taflan’a doğum günü kutlaması yaptı. 60 yaşına giren Münevver Taflan’a şehir merkezinin en işlek yerlerinden Kahramanmaraş Caddesi’ndeki özel bankında yapılan doğum günü kutlamasına altyapı futbolcuları tarafından pasta getirildi. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Münevver Taflan’a ayrıca bordo-mavili kulüp tarafından çiçek ve isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Çevredeki vatandaşların da ilgi gösterdiği doğum günü kutlamasında Taflan, “Trabzonspor daha önce de doğum günümü kutlamıştı. Çok mutluyum. Allah razı olsun. 5 kez şampiyonluk gördüm. 2-3 sefer yürüyemediğim için gidememiştim” ifadelerini kullandı.