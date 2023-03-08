Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını iki günlük iznin ardından bugün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Orhan Ak yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

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