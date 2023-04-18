Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000 Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000 Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000 Euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.