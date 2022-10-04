Trabzonspor, yarın saat 12.30’da özel bir uçakla Trabzon’dan, Monaco’ya hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın II. Louis Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile son buldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları için 950 kilometre pedal çevirdi

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları için 950 kilometre pedal çevirdi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.