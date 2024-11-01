Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i makamında ziyaret etti.

Başkan Osman Nuri Ekim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Trabzonspor Kulübü Başkanının ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken her zaman Trabzonspor kulübümüzün yanındayız. Bizler belediye spor kulübümüzde sporcuları yetiştirip Trabzonspor’umuza ve milli takımıza vermek azmiyle çalışıyoruz. Trabzonspor ile yatıp kalkan şehir ve nesiliz. O hafta maç kazanınca herkes güler hafta mutlu geçer, puan kaybında herkes gergin ve mutsuz olur. O yüzden inatla hep kazanmak gerekir. Umarım Fenerbahçe maçını kazanıp güzel bir seri yakalarız. Başkanımız olarak size, Şenol hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Takımıza başarılar diliyorum” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim günün anısına Ertuğrul Doğan’a Ortamahalle tablosu hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Belediye Başkanı Ekim’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.