Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman ile sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer ilk olarak dinamik ısınma gerçekleştirdi. Hentbol oyunu ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman taktik oyun çalışması ile sona erdi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.