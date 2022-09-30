Trabzonspor’un, Kayseri kafilesinde şu isimler var:

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için saat 16.00’da Trabzon’dan, Kayseri’ye hareket etti. Tedavileri süren Dorukhan, Visca ve Peres’in yarı sıra Djaniny de kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri’ye gitti.

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