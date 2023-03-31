Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzon’da Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı da hakem Erkan Özdamar yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Erkan Özdamar’la birlikte yardımcı hakem olarak Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta görev yapacak. Maçın 4. hakemi de Mert Güzenge oldu.

01 Nisan Cumartesi günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00’da başlayacak.