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Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan bordo-mavililer aynı gün İstanbul’a hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde İzleme Komitesi Başkanı Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışmada, dinamik ısınmanın ardından fun game (eğlenceli oyun) çalışması gerçekleştirildi. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, yarı alanda maç ile tamamlandı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptığı çalışmayla başladı.

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