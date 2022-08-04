Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında İstanbulspor’a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul’a gitti. Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti.

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