Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 134. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 59-44 üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 134. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 59-44 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 21.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer de 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

134. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul’daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Ligde 99. maç

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor’a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’da oynanan Süper Lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Son 10 maç

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

Ali Palabıyık düdük çalacak

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.