Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak Hatay’a hareket etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavili takımda 21 oyuncu kafilede yer aldı. Sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme, Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Enis Destan, Batagov, Denswil, Serkan Asan ve Cihan Çanak ise Hatay’a gitmedi.

Trabzonspor’un Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Borna Barisic, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Eren Elmalı, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Edin Visca , Mislav Orsic, Muhammed Cham, Denis Draguş, Simon Banza, Poyraz Yıldırım."