Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmana, tedavileri süren Peres, Vısca, Dorukhan ve Hamsık katılmadı.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul’a hareket edecek olan bordo-mavili kafilede 23 oyuncu yer aldı. Kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar yer aldı.