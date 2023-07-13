Trabzonspor Futbol Akademisi, KKTC karması ve 32 Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı’nın ilk etabı tamamlandı.

Trabzonspor Futbol Akademisi, KKTC karması ve 32 Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı’nın ilk etabı kupa ve madalya töreni ile son buldu. Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, antrenörler ve sporcular katıldı. Trabzonspor Futbol Akademisi’nin yanı sıra Sultangazi, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, İzmir, Borçka, Samandıra, Görele, Ümraniye, Yakuplu, Düzce, Oltu, Kelkit, Sultanbeyli, Fatsa, Kıbrıs, Mersin, Çekmeköy ve Çavuşbaşı Futbol Okulları’nın da yer aldığı yaz kampı, 281 oyuncu ve 41 antrenörün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genç sporculara seslenerek, "Sizler sadece Trabzon şehrinin değil Türk sporunun geleceğisiniz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Ama futboldan ve spordan daha da önemli bir şey hepinizin çok iyi bir eğitim almasıdır. En az bir yabancı dil bilmesi. Bunlar ilerideki futbol yaşantınızda size çok yardımcı olacak unsurlar. Yavru vatandan gelen çocuklara hoşgeldiniz diyorum. Hepiniz bizim için kendi yavrularımız kadar kıymetlisiniz. Başkanımız Ertuğrul Doğan aradı. Hepinize selamı var. Programa yurtdışında olduğu için katılamadı. Trabzon futbol okulları bundan sonraki sene bu organizasyonu, bu formatı biraz daha geliştirerek Türk cumhuriyetlerini de içerisine kapsayacak organizasyonla inşallah önümüzdeki sene çok daha iyi bir program içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaz kampına katılan antröner ve sporculara plaket ve madalya takdim edildi.